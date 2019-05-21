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Украинскому квартету Asturia Girls доверено исполнить гимн Лиги Чемпионов на финале в Мадриде

По традиции гимн перед финальным матчем ЛЧ исполняется вживую.

Украинский струнный квартет Asturia Girls выступит на финале Лиги Чемпионов-2018/19 в Мадриде, сообщается на официальном сайте организации.

Asturia Girls
Фото: uefa.com
Asturia Girls

Украинки за несколько минут до начала поединка между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" исполнят музыкальное сопровождение мгновенно узнаваемого футбольными фанатами всего мира гимна Лиги Чемпионов, 

В состав квартета входят скрипачки Вера Валиева и Екатерина Головко, виолончелистка Мирослава Цыбка, а также Елена Москаленко (альт).

Девушки исполнят свою оригинальную версию гимна ЛЧ.

"Это удивительно, что у нас есть возможность выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру. Это момент, который мы будем ценить всю оставшуюся жизнь. С нетерпением ждем возможности подарить незабываемое выступление", - цитируется слова Цыбки сайтом УЕФА.

Добавим, что участницы квартета прошли классическую подготовку в Национальной музыкальной академии им. П.И. Чайковского в Киеве и выиграли множество струнных конкурсов на национальном уровне. 

Asturia Girls
Фото: uefa.com
Asturia Girls
Со временем группа переключилась на работу с электронными музыкальными инструментами, чтобы создать свой собственный уникальный стиль.

Название "Астурия" происходит от произведений испанского композитора Исаака Альбениса. Его одноименная композиция стала первой партитурой, исполненной девушками, и в честь этого они решили назвать свою группу в честь этого произведения.

The Asturia Girls выпустили свой первый альбом в 2017 году, который состоит из оригинальных аранжировок классических произведений.

Напомним, финальный матч ЛЧ между двумя английскими командами состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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