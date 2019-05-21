В одном из раундов Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель нанесли друг другу встречные сильные удары и одновременно оказались на канвасе ринга.
При этом Джерхед сумел быстро подняться, а для Иросвани рефери был вынужден открыть счет.
Рефери не смог сразу двоим открыть счет.
В одном из раундов Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель нанесли друг другу встречные сильные удары и одновременно оказались на канвасе ринга.
При этом Джерхед сумел быстро подняться, а для Иросвани рефери был вынужден открыть счет.