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Боксеры-профессионалы одновременно отправили друг друга в нокдаун

Рефери не смог сразу двоим открыть счет.

Боксеры-профессионалы одновременно отправили друг друга в нокдаун
Фото: скриншот

Фото: скриншот
В поединке боксеров-профессионалов, который прошел в Лос-Анджелесе, произошел редкий для бокса эпизод.

В одном из раундов Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель нанесли друг другу встречные сильные удары и одновременно оказались на канвасе ринга.

При этом Джерхед сумел быстро подняться, а для Иросвани рефери был вынужден открыть счет.

В итоге, победу единогласным решением судей одержал Фендерсон.

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