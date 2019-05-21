"Манчестер Юнайтед" готов обновить клубный трансферный рекорд

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о трансфере португальского футболиста Жоау Фелиша, сообщает Record.

При этом 20-кратные чемпионы Англии готовы расстаться со 105 млн фунтов, уточняет издание.

Также 19-летним хавбеком "Бенфики" интересуется "Атлетико". Мадридский клуб подыскивает игроков на замену Антуану Гризманну, который покинет клуб по окончании сезона.

В этом сезоне Фелиш сыграл 43 матча за "орлов", забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач.

Напомним, что в мае "Бенфика" согласовала новый контракт с Фелишем. Стороны пришли к соглашению, согласно которому Жоау будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

Напомним, до настоящего времени самым дорогим приобретением для клуба с "Олд Траффорд" является трансфер игрока "Ювентуса" Поля Погба, обошедшийся "Юнайтед" в сумму 100 млн фунтов.