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"Манчестер Юнайтед" готов обновить клубный трансферный рекорд

"Красные дьяволы" готовы выложить 105 млн фунтов.

"Манчестер Юнайтед" готов обновить клубный трансферный рекорд
Жоау Фелиш
Фото: Twitter

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о трансфере португальского футболиста Жоау Фелиша, сообщает Record.

При этом 20-кратные чемпионы Англии готовы расстаться со 105 млн фунтов, уточняет издание.

Также 19-летним хавбеком "Бенфики" интересуется "Атлетико". Мадридский клуб подыскивает игроков на замену Антуану Гризманну, который покинет клуб по окончании сезона.

В этом сезоне Фелиш сыграл 43 матча за "орлов", забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач.

Напомним, что в мае "Бенфика" согласовала новый контракт с Фелишем. Стороны пришли к соглашению, согласно которому Жоау будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

Напомним, до настоящего времени самым дорогим приобретением для клуба с "Олд Траффорд" является трансфер игрока "Ювентуса" Поля Погба, обошедшийся "Юнайтед" в сумму 100 млн фунтов.

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