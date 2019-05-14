"Манчестер Юнайтед" сотворил клубный антирекорд

"Красные дьяволы" пропускали в АПЛ в среднем 1,42 мяча за игру.

"Манчестер Юнайтед" завершил сезон в Английской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице.

При этом "красные дьяволы" пропустили в 38 играх 54 мяча, что является одиннадцатым показателем в Лиге.

Кроме того, это худший результат команды за последние 40 лет и, следовательно, за всё время выступления в АПЛ.

Добавим, во всех 38 встречах ворота МЮ защищал испанец Давид де Хеа.

Последний раз так много клуб с "Олд Траффорд" пропускал в сезоне-1978/79. В том чемпионате в ворота Гари Бэйли и Пэдди Роуча соперники забили 63 мяча. Правда на тот момент в высшем дивизионе Англии играло 22 команды, и "красные дьяволы" провели на четыре игры больше - 42.