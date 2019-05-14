Столичному клубу исполнилось 92 года.

Фото: cdynamo.kiev Динамо

УЕФА поздравил "Динамо" со своеобразным Днем рождения.

Союз в официальном Twitter опубликовал поздравление, сопроводив его фотографиями главных легенд клуба.

🇺🇦 Поздравляем гордость Украины @DynamoKyiv с его 92-м днём рождения! 🎉🎂🥳🎇🎆👏🏆



Чемпионат СССР: 13 (рекорд)

Кубок СССР: 9

Чемпионат Украины: 15 (рекорд)

Кубок Украины: 11

Кубок кубков: 2 (1975, 1986)

Суперкубок УЕФА: 1 (1975)



👏👏👏👏 pic.twitter.com/oMEvynAfb0 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 мая 2019 г.

"Поздравляем гордость Украины Динамо Киев с его 92-м днем рождения!", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 мая "Динамо" исполнилось 92 года.