Союз в официальном Twitter опубликовал поздравление, сопроводив его фотографиями главных легенд клуба.
"Поздравляем гордость Украины Динамо Киев с его 92-м днем рождения!", - говорится в сообщении.
🇺🇦 Поздравляем гордость Украины @DynamoKyiv с его 92-м днём рождения! 🎉🎂🥳🎇🎆👏🏆— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 мая 2019 г.
Чемпионат СССР: 13 (рекорд)
Кубок СССР: 9
Чемпионат Украины: 15 (рекорд)
Кубок Украины: 11
Кубок кубков: 2 (1975, 1986)
Суперкубок УЕФА: 1 (1975)
👏👏👏👏 pic.twitter.com/oMEvynAfb0
Напомним, 13 мая "Динамо" исполнилось 92 года.