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УЕФА поздравил "Динамо" с годовщиной основания

Столичному клубу исполнилось 92 года.

Динамо
Фото: cdynamo.kiev
Динамо
УЕФА поздравил "Динамо" со своеобразным Днем рождения.

Союз в официальном Twitter опубликовал поздравление, сопроводив его фотографиями главных легенд клуба.

"Поздравляем гордость Украины Динамо Киев с его 92-м днем рождения!", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 мая "Динамо" исполнилось 92 года.

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