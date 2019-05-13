"Реал" впервые за 45 лет в двух сезонах подряд финишировал ниже второго места

В предпоследнем туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" играл в Стране Басков с практически своими одноклубниками – "Реал Сосьедадом".

Поединок завершился поражением столичного клуба 1:3.

С учетом ничейного результата в матче "Атлетико" – "Севилья" (1:1), "Реал" лишился шансов подняться на второе место.

Таким образом, "бланкос" впервые с 1974 года в двух сезонах кряду финишировали за пределами первого тандема первенства.

Напомним, год назад "Реал" также финишировал на 3 месте.

Добавим, что в обоих случаях руку приложил нынешний наставник клуба с "Сантьяго Бернабеу" Зинедин Зидан.

Отметим, что по ходу текущего сезона Реал возглавляли три тренера: Хулен Лопетеги, Сантьяго Солари и Зинедин Зидан. Француз вернулся в Мадрид в марте после того, как уволился в июне прошлого года.