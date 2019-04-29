Месси установил симпатичный рекорд Ла Лиги XXI века

Накануне в матче испанской Ла Лиги "Барселона", обыграв на домашнем "Ноу Камп" "Леванте" 1:0, досрочно завоевала свое 26-е "золото" чемпионатов Испании.

Единственный гол на счету капитана "блаугранас" Лионеля Месси, который появился на поле во втором тайме.

Таким образом, для аргентинца этот гол стал 24-м, забитым после выхода на замену в текущем сезоне, сообщает "Спорт Экспресс". По этому показателю он занимает первое место в XXI веке.

Всего же в истории чемпионата Испании было только два игрока, забивавшие за сезон больше голов после выхода на замену: Хулио Салинас (28), игравший в 80-90-х за "Атлетик", "Атлетико" и "Барселону", а также Оскар Де Паула (27), игравший в 90-х за "Реал Сосьедад" и "Спортинг" (Хихон).