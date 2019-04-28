Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном сроке
Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном сроке
Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае
Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае
Коломойский рассказал, в каком статусе готов работать с Зеленским
Коломойский рассказал, в каком статусе готов работать с Зеленским
Не вір, не бійся, не проси. Або шпаргалка для Зе!команди щодо Росії
Не вір, не бійся, не проси. Або шпаргалка для Зе!команди щодо Росії
Страна четырех революций
Страна четырех революций
На крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня
На крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня
Екатерина Рожкова: «Давить на Национальный банк - то же самое, что стрелять себе в ногу»
Екатерина Рожкова: «Давить на Национальный банк - то же самое, что стрелять себе в ногу»
Зеленский ответил на планы Путина раздать украинцам российские паспорта
Зеленский ответил на планы Путина раздать украинцам российские паспорта
​Выбор судьбы
​Выбор судьбы
ГлавнаяСпорт

Сын знаменитого боксера Эвандера Холифилда стал профессиональным футболистом

Раннинбек Илайджа Холифилд подписан "Каролиной Пантерс".

Сын знаменитого боксера Эвандера Холифилда стал профессиональным футболистом
Фото: instagram.com/_eholy

Сын знаменитого американского боксера, экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Эвандера Холифилда стал профессиональным игроком в американский футбол.

Раннинбек Илайджа Холифилд учился и играл в Университете Джорджии и рано покинул его ради подготовки к драфту, на котором клубы выбирают лучших студентов. Однако не лучшие показатели на тренировках затмили его достижения по ходу сезона, и за три дня драфта бегущим никто не заинтересовался. В итоге его в качестве свободного агента взяла "Каролина Пантер", пишет профильное издание First and Goal.

Холифилд-младший в предыдущем году набрал в составе "Джорджии" 1018 ярдов выносом и 7 тачдаунов.

В составе "Пантер" он будет конкурировать за место запасного бегущего с выбранным в пятом раунде драфта представителем "Флориды" Джорданом Скарлетом.

Напомним, что Холифилд-старший - единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе. Он был чемпионом мира хотя бы по одной версии в каждом году на протяжении 16 лет с 1986 по 2001 годы, за исключением двух годов — 1989 и 1995.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также