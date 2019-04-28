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В Формуле-1 дублем "Мерседес" завершилась гонка на Гран-При Азербайджана

Валттери выиграл свою пятую в карьере гонку в Формуле-1.

В Формуле-1 дублем "Мерседес" завершилась гонка на Гран-При Азербайджана
Фото: EPA/UPG

Четвертый этап чемпионата мира в классе машин Формула-1Гран-При Азербайджана выиграл пилот "Мерседес" Валттери Боттас.

Для финна это вторая победа в текущем сезоне.

Вслед за Валттери, с интервалом в 1,5 секунды к финишу пришел его партнер по команде Льюис Хэмилтон.

Замкнул подиум лидер "Феррари" Себастьян Феттель.

Благодаря успеху в Баку Боттас вновь возглавил личный зачет чемпионата мира, опережая Хэмилтона на 2 очка.

Добавим, что для команды "Мерседес" дубль на Гран-При Азербайджана стал четвертым в текущем сезоне и 61-м за всю историю выступления спортивного подразделения немецкого концерна в Формуле-1.

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