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​Кениец Элиуд Кипчоге подтвердил звание быстрейшего марафонца в мире

На Лондонском марафоне был показан второй в истории результат.

Фото: EPA/UPG

Кениец Элиуд Кипчоге, которому принадлежит мировой рекорд в марафоне, 28 апреля выиграл Лондонский марафон с результатом 2:02:38.

Это второй лучший результат (из официально признанных) в истории этого вида спорта, пишет BBC.

Мировой рекорд Кипчоге - 2:01:39, но в 2017 году он был еще быстрее, пробежав дистанцию за 2 часа и 24 секунды. Этот результат был установлен в рамках показательного забега с пейс-мейкерами и в специальных кроссовках, поэтому не был засчитан.

Предыдущий мировой рекорд 2:02:57 был установлен кенийцем Деннисом Киметто в 2014 году.

Лондонский марафон - одно из самых престижных соревнований легкоатлетов, в котором участвуют многие великие бегуны. Маршрут марафона проходит по берегам Темзы, мимо Тауэра, Биг-Бена и других туристических достопримечательностей. Финиш - возле Букингемского дворца.

Кипчоге и легендарный британский бегун Мо Фара возглавляли список профессиональных спортсменов, участвовавших в марафоне, их поединок был одним из самых ожидаемых событий этого забега.

В результате Фара пришел к финишу только пятым с результатом 2:05:38. Ему пришлось трудно на трассе, и он один раз сошел с нее.

Напомним, что Кипчоге был победителем Лондонского марафона в 2018 году, а всего он четырежды финишировал здесь первым.

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