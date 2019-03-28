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Из-за проведения полумарафона 6-7 апреля в Киеве ограничат движение транспорта

КГГА приняла решение ограничить движение транспорта на Подоле 6-7 апреля.

Из-за проведения полумарафона 6-7 апреля в Киеве ограничат движение транспорта
Фото: Макс Требухов

6-7 апреля в столице состоится 9-й Киевский международный полумарафон Nova Poshta Kyiv Half Marathon.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Полумарафон состоится по маршруту "Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - улица Игоревская - улица Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) - улица Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе - улица Набережно-Крещатицкая - улица Игоревская - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь".

На время проведения этих мероприятий 7 апреля с 08:00 до 14:40 движение по указанным улицам будет запрещено.

Кроме этого с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта запретят на Контрактовой площади и прилегающих улицах: улице Межигорской (от Контрактовой площади до улицы Спасской), Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улице Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской), улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской) в связи с монтажом и демонтажем конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятий.

Также будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит по указанным улицам.

Во время забега участников полумарафона будут сопровождать автомобили патрульной полиции, сотрудники Национальной полиции обеспечат публичную безопасность и порядок, а на месте проведения мероприятия будут дежурить бригады экстренной медицинской помощи и пожарно-спасательной техники.

Хотим напомнить, что международный марафон Nova Poshta Kyiv Half Marathon пройдет в Киеве уже девятый раз. В прошлом году полумарафон состоялся 22 апреля, участие приняло более 10 тыс. человек.

 

 

 

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