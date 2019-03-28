Пленный украинский моряк Беспальченко сыграет свадьбу в московском СИЗО

Невеста пленного украинского моряка Виктора Беспальченко Татьяна Шевченко сообщила о решении не откладывать запланированную на апрель свадьбу, передает ТСН.

Татьяна была в Москве на заседании суда, который отклонил апелляцию на арест ее жениха Виктору Беспальченко и еще трех украинских моряков.

Согласно решению российского суда, Беспальченко должен находиться за решеткой как минимум до конца апреля. Именно на апрель, по словам его невесты Татьяны Шевченко, была запланирована свадьба.

"Мы планировали делать свадьбу в апреле. Мы сейчас ждем решения СИЗО. Будет выделено маленькое помещение для росписи. Буду я, будет Виктор, возможно, еще кто-то будет присутствовать", – рассказала она.

Напомним, украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018, трое из них получили ранения. В РФ моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Украинцы своей вины не признают и считают себя военнопленными. Все моряки находятся в СИЗО на время проведения российского следствия.

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении ареста для украинцев до конца апреля.