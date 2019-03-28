В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову
Вакарчук призвал украинцев не голосовать на выборах президента "по приколу"
Вакарчук призвал украинцев не голосовать на выборах президента "по приколу"
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
В Виннице произошла потасовка между "Нацдружинами" и полицией (обновлено)
В Виннице произошла потасовка между "Нацдружинами" и полицией (обновлено)
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов
Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
ГлавнаяОбществоЖизнь

Пленный украинский моряк Беспальченко сыграет свадьбу в московском СИЗО

Влюбленные решили не отказываться от планов.

Пленный украинский моряк Беспальченко сыграет свадьбу в московском СИЗО
Виктор Беспальченко и Татьяна Шевченко
Фото: ТСН

Невеста пленного украинского моряка Виктора Беспальченко Татьяна Шевченко сообщила о решении не откладывать запланированную на апрель свадьбу, передает ТСН.

Татьяна была в Москве на заседании суда, который отклонил апелляцию на арест ее жениха Виктору Беспальченко и еще трех украинских моряков.

Согласно решению российского суда, Беспальченко должен находиться за решеткой как минимум до конца апреля. Именно на апрель, по словам его невесты Татьяны Шевченко, была запланирована свадьба.

"Мы планировали делать свадьбу в апреле. Мы сейчас ждем решения СИЗО. Будет выделено маленькое помещение для росписи. Буду я, будет Виктор, возможно, еще кто-то будет присутствовать", – рассказала она.

Напомним, украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018, трое из них получили ранения. В РФ моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Украинцы своей вины не признают и считают себя военнопленными. Все моряки находятся в СИЗО на время проведения российского следствия.

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении ареста для украинцев до конца апреля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также