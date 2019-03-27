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В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)

По предварительным данным, травмированы три человека.

Около 20:00 27 марта в Кропивницком произошло несколько взрывов, которые слышали в нескольких районах города.

Жители микрорайона Коваливка сообщают, что после взрывов начался пожар вблизи улицы Киевской, передает местное издание gre4ka.info.

В пресс-службе ГосЧС области пока ситуацию не комментируют.

В соцсетях горожане пишут, что взрыв произошел на газовой заправке на улице Киевской, рядом с которой находится автостоянка и школа №20.

Фото: gre4ka.info

Фото: gre4ka.info

Сейчас на Коваливке погас свет. В соседних домах взрывной волной выбило окна.

По информации издания, в Коваливке недавно демонтировали одну незаконную заправку, а на днях в Александрии оштрафовали предприятие за незаконную газовую заправку.

Обновлено. Как сообщает корреспондент издания "Без купюр" с места события, взорвалась газовая заправка.

На месте продолжается пожар, очевидцы наблюдали мощный "гриб" взрыва.

Сообщается, что на станции обычно была одна стационарная емкость, а также несколько тягачей с бочками. Также вблизи территории заправки размещались грузовики с дизельным топливом.

Сейчас на месте происшествия работает около 6 пожарных автомобилей. Пожар пылает локально. На место происшествия выехала "скорая помощь".

Очевидцы сообщают об осложнениях мобильной связи.

"В 20:00 в службу спасения Кировоградской области поступило сообщение о пожаре четырех грузовых авто и около 10 легковых автомобилей. На место происшествия были отправлены наши подразделения. Сейчас здесь работают 10 единиц техники и около 40 человек личного состава. Площадь возгорания составляет около 200 кв. м", - рассказала в эфире Прямого представитель ГосЧС Кировоградской области Оксана Мачак.

Профильное издание Enkorr пишет, что взорвалась отдельно стоящая газовая заправка на стоянке дальнобойных фур.

Обновление 21:55. В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека. Они госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД.

"По состоянию на 20:55 пожар локализован, горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны-заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.

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