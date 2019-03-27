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Сообщения о минировании "Гулливера" и еще трех крупных объектов в Киеве не подтвердились

Сообщения о минированиях поступили на спецлинию 102 на протяжении часа.

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

В центре Киева эвакуировали торговый центр "Гулливер" из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 16:40. К зданию прибыли правоохранители, медики и пожарные, ожидается наряд взрывотехников.

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

Фото: Сергей Бумеров./kiev.informator.ua

Издание "Информатор" сообщает, что в данный момент взрывчатку ищут еще в одном торговом центре — в SkyMall. Информация о достоверности минирования уточняется. Посетителей и персонал начали эвакуировать из ТРЦ.

Обновление. Пресс-служба столичной полиции сообщила о четырех анонимных сообщениях о заложенной взрывчатке в торгово-развлекательных центрах в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы. Звонки поступили в течение часа.

Специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, кинологи со служебными собаками, экипажи патрульных и врачи находятся по соответствующим адресам. В настоящее время правоохранители проверяют здания и прилегающие к ним территории.

Вся информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Обновление 21:16. Правоохранители закончили проверку трех торгово-развлекательных центров и развлекательного клуба в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Сообщения об их минировании оказались ложными, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не выявлено. На время проверки эвакуировано почти 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Сообщения о минированиях поступили на спецлинию 102 на протяжении часа.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на прошлой неделе во Львове полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании железнодорожного вокзала.

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