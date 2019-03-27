Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
ГлавнаяОбществоЖизнь

Активисты зажгли фаеры под зданием МВД во время акции протеста

От министерства требуют дать отчет о деятельности и начать выполнять прямые функции.

Акция протеста у Министерства внутренних дел
Фото: Макс Требухов
Акция протеста у Министерства внутренних дел

В среду, 27 марта, в 18.00 возле Министерства внутренних дел Украины в Киеве прошла акция протеста против бездействия полиции в случаях незаконной застройки и против давления на общественных активистов. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

В акции приняли участие около 50 человек - представителей разных групп активистов.

"Можно долго перечислять все случаи, когда милиция / полиция покрывала нападения «неизвестных» на общественных активистов, на тормозах спускала дела об избиении, сожжение автомобилей, даже убийства социально ответственных граждан", - сказано в заявлении организаторов акции.

Акция протеста у Министерства внутренних дел
Фото: Макс Требухов
Акция протеста у Министерства внутренних дел

"Другая сторона медали - соучастие правоохранительных органов в совершении правонарушений, в том числе уголовных, под видом выполнения служебных обязанностей. Вместо того, чтобы должным образом расследовать преступления против активистов, работники МВД заминают дела, выгораживают правонарушителей, дают ложную квалификацию преступлений, помогая преступникам избежать ответственности и справедливого наказания", - сказано в заявлении.

Активисты считают бездеятельность полиции тяжелым преступлением и требуют от министра МВД Арсан Авакова дать объяснения по поводу многих вопиющих фактов и объяснить, как используются налоги украинских граждан для защиты их законных прав и свобод.

Акция протеста у Министерства внутренних дел
Фото: Макс Требухов
Акция протеста у Министерства внутренних дел

"Если же органы МВД не способны или не хотят выполнять возложенные на них функции, то мы будем требовать, чтобы эти функции были переданы общественным активистам - вместе с финансовым и материальным обеспечением и выдачей всем огнестрельного оружия", - сказано в заявлении.

Акция протеста у Министерства внутренних дел
Фото: Макс Требухов
Акция протеста у Министерства внутренних дел
Акция протеста у Министерства внутренних дел
Фото: Макс Требухов
Акция протеста у Министерства внутренних дел

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также