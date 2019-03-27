От министерства требуют дать отчет о деятельности и начать выполнять прямые функции.

Фото: Макс Требухов Акция протеста у Министерства внутренних дел

В среду, 27 марта, в 18.00 возле Министерства внутренних дел Украины в Киеве прошла акция протеста против бездействия полиции в случаях незаконной застройки и против давления на общественных активистов. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

В акции приняли участие около 50 человек - представителей разных групп активистов.

"Можно долго перечислять все случаи, когда милиция / полиция покрывала нападения «неизвестных» на общественных активистов, на тормозах спускала дела об избиении, сожжение автомобилей, даже убийства социально ответственных граждан", - сказано в заявлении организаторов акции.

Фото: Макс Требухов Акция протеста у Министерства внутренних дел

"Другая сторона медали - соучастие правоохранительных органов в совершении правонарушений, в том числе уголовных, под видом выполнения служебных обязанностей. Вместо того, чтобы должным образом расследовать преступления против активистов, работники МВД заминают дела, выгораживают правонарушителей, дают ложную квалификацию преступлений, помогая преступникам избежать ответственности и справедливого наказания", - сказано в заявлении.

Активисты считают бездеятельность полиции тяжелым преступлением и требуют от министра МВД Арсан Авакова дать объяснения по поводу многих вопиющих фактов и объяснить, как используются налоги украинских граждан для защиты их законных прав и свобод.

Фото: Макс Требухов Акция протеста у Министерства внутренних дел

"Если же органы МВД не способны или не хотят выполнять возложенные на них функции, то мы будем требовать, чтобы эти функции были переданы общественным активистам - вместе с финансовым и материальным обеспечением и выдачей всем огнестрельного оружия", - сказано в заявлении.

Фото: Макс Требухов Акция протеста у Министерства внутренних дел