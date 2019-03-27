Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Люксембург подает протест на матч с Украиной и требует украинцам технического поражения
Люксембург подает протест на матч с Украиной и требует украинцам технического поражения
​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве на людей рухнули бетонные плиты, погибла женщина

В одноэтажном здании гаражей во время строительных работ произошел обвал восьми строительных конструкций.

В Киеве на людей рухнули бетонные плиты, погибла женщина
В Киеве на людей рухнули бетонные плиты
Фото: dsns.gov.ua

В среду в Киеве в одноэтажном здании гаражей на на улице Новоконстантиновской во время строительных работ произошел обвал восьми строительных конструкций.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Произошло обрушение восьми плит перекрытия, под завалами есть люди. Двух женщин вытащили из-под завалов и передали работникам медицинской службы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали три единицы основной и специальной техники и 15 человек личного состава ГосЧС. Причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители.

Фото: dsns.gov.ua

По данным сайта "Информатор", в момент обрушения в здании находились три человека. Двух женщин госпитализировали, третья отделалась испугом.

Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу.

Напомним, в сентябре прошлого года в городе Бровары Киевской области в общеобразовательной школе №7 во время занятий обвалились три бетонные плиты. К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также