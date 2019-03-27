В одноэтажном здании гаражей во время строительных работ произошел обвал восьми строительных конструкций.

В Киеве на людей рухнули бетонные плиты

В среду в Киеве в одноэтажном здании гаражей на на улице Новоконстантиновской во время строительных работ произошел обвал восьми строительных конструкций.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Произошло обрушение восьми плит перекрытия, под завалами есть люди. Двух женщин вытащили из-под завалов и передали работникам медицинской службы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали три единицы основной и специальной техники и 15 человек личного состава ГосЧС. Причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители.

Фото: dsns.gov.ua

По данным сайта "Информатор", в момент обрушения в здании находились три человека. Двух женщин госпитализировали, третья отделалась испугом.

Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу.

Напомним, в сентябре прошлого года в городе Бровары Киевской области в общеобразовательной школе №7 во время занятий обвалились три бетонные плиты. К счастью, обошлось без пострадавших.