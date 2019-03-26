Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
В Киеве начали демонтаж моста к скандальной стройке на Осокорках
В Киеве начали демонтаж моста к скандальной стройке на Осокорках
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
Порошенко подаст в суд на "1+1" "за распространение фейков" (обновлено)
Порошенко подаст в суд на "1+1" "за распространение фейков" (обновлено)
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве наркодилеры убили и закопали человека

Задержаны трое участников группировки, убийца объявлен в розыск.

В Киеве наркодилеры убили и закопали человека
Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители во время расследования уголовного производства по фактам изготовления и массового сбыта наркотиков установили группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Во время документирования деятельности указанной группировки правоохранители провели ряд обысков на территории Киевской и Черкасской областей, по результатам которых у фигурантов изъяли 8,5 кг каннабиса, 600 г амфетамина, упаковочные пакеты, весы, колбы и стеклянные емкости с остатками неизвестного вещества.

"После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что лица, уличенные в незаконном обороте наркотических веществ, причастны к совершению еще одного тяжкого преступления, а именно - убийства человека, тело которого они похоронили возле одного из домов в Киевской области, где проводились обыски", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Затем кинологи со специально обученной собакой провели повторный обыск, во время которого удалось установить место захоронения. Тело убитого мужчины было эксгумировано и осмотрено с участием судебно-медицинского эксперта. Сомнений в совершении умышленного убийства у правоохранителей не осталось.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Личность погибшего и его убийцы, а также обстоятельства, при которых произошло преступление, установлены.

В настоящее время задержаны три человека, которые помогали убийце вывезти и захоронить тело. Самого подозреваемого объявили в розыск. Следствие продолжается.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции, в ходе которой задержали  ОПГ общей численностью до 1 тыс. человек, торговавших наркотиками за криптовалюту.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также