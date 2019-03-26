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На Бориспольском шоссе под Киевом столкнулись девять машин

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: kiev.informator.ua

Во вторник, 26 марта, под Киевом на Бориспольском шоссе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей - столкнулись Skoda Superb, Opel Zafira, Volkswagen Caddy, Mercedes Sprinter и два Opel.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 08:50. Все автомобили двигались в сторону Киева.

Сначала произошло дистанционное ДТП с участием двух машин. Водители оформлялись по европротоколу. В это время автомобили один за другим начали врезаться друг в друга. В результате столкнулись девять машин.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Авария заняла два крайних левых ряда дороги, но при этом пробки не было. Что именно произошло, будут устанавливать правоохранители.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее в Киеве Chevrolet Aveo протаранил два авто и маршрутку и загорелся.

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