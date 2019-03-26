Боевики с утра совершили уже 5 обстрелов, ранен военный

С начала суток наемники РФ на Донбассе ведут прицельные обстрелы из противотанковых ракетных комплексов и 120-мм минометов. В результате обстрелов ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Минобороны.

"На линии боевого соприкосновения по состоянию на 12.00 зафиксированы уже 5 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. С 06.15 российские оккупанты вели обстрел защитников Троицкого из противотанковых ракетных комплексов. В течение 30 минут подразделения Объединенных сил адекватно заставили врага соблюдать режим тишины", - сказано в сообщении.

Обстрелы зафиксировны в районе Авдеевки - из гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки из крупнокалиберных пулеметов, Крымского и Желобка. В последнем случае оккупанты выпустили 3 мины 120-го калибра и вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

"К сожалению, с начала этого периода в результате вражеских обстрелов получил ранения один наш защитник. Сейчас он получает необходимую помощь в медицинском учреждении. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - добавили в Минобороны.

Напомним, накануне в зоне боевых действий на Донбассе получили ранения двое украинских военных.