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​Сотрудница патрульной полиции госпитализирована из-за ДТП в Киеве

По предварительным данным, водитель уснул за рулем и врезался в столб.

​Сотрудница патрульной полиции госпитализирована из-за ДТП в Киеве
Фото: Александр Калинчук / kiev.informator.ua

Во вторник, 26 марта, на улице Юрия Ильенко (бывшая Мельникова) в Киеве произошла авария с участием полицейского автомобиля Toyota Prius. По предварительным данным, водитель уснул за рулем и врезался в столб.

Как сообщает "Информатор", авария произошла около 5:30.

Prius ехал по улице Юрия Ильенко в сторону улицы Сечевых Стрельцов. Водитель патрульной машины уснул за рулем, от чего машину занесло и она врезалась в электроопору. В результате аварии пострадала девушка-полицейская. Ее с травмами разной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.

Полицейский автомобиль от столкновения со столбом получил серьезные повреждения всей передней части и моторного отсека.

Напомним, в феврале на Южном мосту в Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП.

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