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Патрульный полицейский во Львове попался на взятке в 1200 долларов

Взятка предназначалась для отсрочки призыва.

Во Львове задержан лейтенант патрульной полиции за вымогательство и получение взятки в 1200 долларов за обеспечение отсрочки от призыва. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

Взятка от призывника предназначалась за влияние на принятие должностными лицами Львовского областного военного комиссариата решения об отсрочке от призыва на срочную военную службу в Вооруженных силах Украины. Средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения личного обыска лейтенанта полиции.

Офицер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы сообщения полицейскому о подозрении и обращения в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, на прошлой неделе в Виннице патрульный полицейский погорел на взятке в 300 долларов.

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