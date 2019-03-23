Сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятке сотрудника Управления патрульной полиции в Винницкой области.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что полицейский требовал у местного жителя 300 долларов. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал направить в суд материалы для привлечения мужчины к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Фото: СБУ

Правоохранители задержали полицейского на одной из улиц областного центра после получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Отмечается, что мероприятия по разоблачению противоправной деятельности патрульного полицейского проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры и при участии сотрудников внутренней безопасности Нацполиции.

Ранее в марте в Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиля.