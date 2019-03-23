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В Мариуполе прошел благотворительный пробег в поддержку четырехмесячной Даши, которой нужны деньги на лечение

Операция в Италии обойдется в 117 тысяч евро.

Фото: Иван Станиславский

В Мариуполе прошел благотворительный пробег в поддержку четырехмесячной Дарьи Романовой. Маленькая Даша страдает патологией печени и нуждается в неотложной операции за границей. 

Подобную операцию могут провести в Италии, и это обойдется в 117 тысяч евро.

Фото: facebook/Дашенька Романова - трансплантація печінки.

«Для нашей семьи - это огромные деньги. Дарьюшка держится молодцом и борется за право жить. У нашей дочечки есть всего несколько месяцев. Мы благодарны всем, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи», - говорит отец девочки Евгений Романов.

Ранее в социальных сетях жители города организовали аукцион для сбора средств на лечение девочки. А накануне стало известно, что чиновники выделят из городского бюджета Мариуполя 20 тысяч евро.

Утром 23 непосредственно на месте события зарегистрировалось свыше 100 человек. Также к благотворительной акции присоединились сотрудники полиции и общества Красного креста, служащие ВСУ и обычные горожане. Всего в благотворительном забеге на 5 км приняло участие около двух сотен бегунов. 

Фото: Иван Станиславский

Фото: Иван Станиславский

Фото: Иван Станиславский

Фото: Иван Станиславский

Фото: Иван Станиславский

Фото: Иван Станиславский

Фото: Иван Станиславский

«Наша цель: привлечь внимание общественности, доказать что неравнодушие и милосердие может спасти жизнь маленького человечка. Мы старались подключить как можно больше людей, и сегодня здесь собралось довольно много участников. Я думаю, если люди неравнодушны к бедам других, это признак того, что наше общество становится лучше», – говорит один из организаторов забега Евгений. 

Номер банковской карты для помощи ПриватБанк: 5168 7573 1893 7507 (получатель – Романов Евгений Александрович). Телефон мамы Оли +380964203302.

Иван Станиславский , Журналист (Мариуполь)
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