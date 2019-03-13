Родители 17-летнего парня просят помощи для завершения сложной реабилитации

Родители 17-летнего Владимира Галущенко просят помочь им оплатить курс реабилитации после лечения медуллобластомы, в результате которого у парня есть шансы на поправку.

С недугом Владимир борется с 2014 года. Тогда он болезнь победил, но в 2018 году произошел рецидив, опухоль появилась на позвоночнике. Юноша перенес операцию, пересадку костного мозга и курс химиотерапии. Но после реабилитации болезнь снова вернулась.

«В январе 2019-го очередное обследование показало поражения спинного мозга, турецкие врачи уверяли, что опухоль неоперабельна. Отправили домой. Поэтому мы нашли клинику во Вьетнаме, в которой тестировались препараты иммунотерапии нобелевских лауреатов. Прибыли в Ханой и после применения препаратов значительно улучшилось состояние, стал больше есть, больше спать, появилась чувствительность рук и ног. По словам врача, был запущен иммунитет в организме. 2 февраля 2019 случился приступ, и сын был переведен в реанимацию на аппарат ИВЛ», - рассказывает отец Володи.

Местные врачи обнаружили новые обстоятельства болезни и начали новое лечение после которого появилась чувствительность конечностей, Володя сам начинает двигать руками и ногами, появились попытки самостоятельного дыхания.

«Стоимость палаты интенсивной терапии в сутки составляет примерно 730-750 долларов. В этой больнице мы находимся с 7 февраля, до сих пор оплачивали пребывание сами. На сегодня деньги закончились. По прогнозам врачей, нам нужно еще пробыть здесь до 25 дней для восстановления самостоятельного дыхания, чувствительности конечностей и возможности транспортировки пациента. Применено лечение дает шанс на жизнь», - говорит отец Володи и просит посильной финансовой помощи.

Реквизиты для помощи:

5237 7801 0000 0539 гривны Радабанк

5237 7801 0000 0554 доллар Радабанк

5375 4141 0885 1345 Монобанк

Галущенко Александр Михайлович