Минздрав запустил в тестовом режиме электронные медицинские карты

Пока что вносить данные о пациенте может только его врач, однако к концу года появится и персональный кабинет.

Министерство здравоохранения Украины запустило в тестовом режиме работу электронных медицинских карт. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Работать с электронной медицинской картой начинают семейные врачи, терапевты и педиатры тех медучреждений, которые подключены к электронной системе здравоохранения и подписали контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Сейчас таких учреждений первичной медицинской помощи 1216.

Электронная медкарта автоматически доступна в системе врачу первички для каждого из пациентов, которым подписана декларация. На первом этапе вносить информацию о визитах пациентов к электронной медицинской карты врачи будут в тестовом режиме.

Пациенту не нужно дополнительно регистрироваться для того, чтобы информация о визитах к врачу фиксировалась в электронной системе охраны здоровья.

"Мы неоднократно говорили о том, что каждое изменение в медицинской системе будет сопровождаться соответствующим электронными инструментами. В прошлом году мы принципиально запустили подписания деклараций с врачом только в электронной системе здравоохранения. Так же в системе НСЗУ заключает договоры и на основе электронных данных оплачивает услуги заведениям первички. На сегодня 92% заведений первички оборудовали компьютерами все рабочие места семейных врачей, терапевтов и педиатров. До конца апреля еще 5% заведений сделает это. Итак, мы готовы к следующему этапу изменений - внедрение электронной медицинской карты и электронного рецепта на "Доступные лекарства", - говорит заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

В марте врачи первички начнут работать только с базовым функционалом электронной медицинской карты. На первом этапе в систему будут вносить лишь данные об обращении пациентов с использованием современной международной классификации кодирования ICPC-2.

Сейчас пациенты не смогут лично зайти в свою электронную медицинскую карту, но в планах есть и запуск персонального кабинета пациента. При необходимости врач сможет распечатать для пациента консультационный итог, где будет содержаться причина обращения, диагноз, назначения лечения или направление на дополнительное обследование.

Постепенно будет реализован функционал, который позволит вносить в систему все необходимые данные о пациенте и формировать полноценную электронную медицинскую карту. Параллельно с этим электронные записи начнут заменять бумажные формы.

С апреля 2019 году в электронной системе здравоохранения появится возможность выписывать электронные рецепты. Со второй половины 2019 записи в электронной медкарточке смогут делать специалисты лабораторий, поликлиник и консультативно-диагностических центров, которые начнут работать с Национальной службой здоровья по программе «Бесплатная диагностика».