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В Киеве мужчина с ботулизмом попал в реанимацию

Заболевание связывают с употреблением рыбы из супермаркета.

В Киеве мужчина с ботулизмом попал в реанимацию
Фото: EPA/UPG

В Киеве зафиксировали случай заболевания ботулизмом. После употребления купленной в супермаркете копченой рыбы мужчина попал а реанимацию.

Об этом информирует пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

"Случай заболевания ботулизмом возможно связан с употреблением пищевых продуктов промышленного изготовления, а именно: шпрот горячего копчения, салаки, мойвы вяленого копчения, приобретенных в одном из столичных супермаркетов", - говорится в сообщении.

25 февраля больного госпитализировали в реанимационное отделение Киевской городской клинической больницы №4, где был введен ботулинический гепатогенный антитоксин. Кроме потерпевшего, продукты употребляли еще 2 человека.

Специалистами Госпродпотребслужбы начата проверка магазина.

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