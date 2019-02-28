В Киеве мужчина с ботулизмом попал в реанимацию

Заболевание связывают с употреблением рыбы из супермаркета.

В Киеве зафиксировали случай заболевания ботулизмом. После употребления купленной в супермаркете копченой рыбы мужчина попал а реанимацию.

Об этом информирует пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

"Случай заболевания ботулизмом возможно связан с употреблением пищевых продуктов промышленного изготовления, а именно: шпрот горячего копчения, салаки, мойвы вяленого копчения, приобретенных в одном из столичных супермаркетов", - говорится в сообщении.

25 февраля больного госпитализировали в реанимационное отделение Киевской городской клинической больницы №4, где был введен ботулинический гепатогенный антитоксин. Кроме потерпевшего, продукты употребляли еще 2 человека.

Специалистами Госпродпотребслужбы начата проверка магазина.