Заболеваемостью корью снизилась на 15%, - Минздрав

На прошлой неделе в Украине несколько снизилась заболеваемость корью, однако от осложнений болезни умерла женщина. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

По оперативным данным, на прошлой неделе выявлен 2751 новый случай заболевания. За отчетную неделю в Киеве от осложнений кори умерла 57-летняя женщина - это уже девятая смерть с начала года. А с начала вспышки кори в 2018 году болезнь унесла жизни 30 человек.

Всего с 28 декабря 2018 до 22 февраля 2019 корью в Украине заболели более 24 тыс. человек.

Чтобы остановить распространение кори, во Львовской области продолжается спецоперация для повышения уровня иммунизации детей в возрасте от 6 до 18 лет. С 1 по 22 февраля пропущенные прививки получили уже 14 545 школьников. Позже будут охвачены другие области Украины. Подобные мероприятия уже сейчас проводятся в Виннице - они инициированы местными властями.

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.