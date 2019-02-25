Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Заболеваемостью корью снизилась на 15%, - Минздрав

На прошлой неделе от осложнений болезни умерла женщина.

Заболеваемостью корью снизилась на 15%, - Минздрав
Фото: www.gorod.lv

На прошлой неделе в Украине несколько снизилась заболеваемость корью, однако от осложнений болезни умерла женщина. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

По оперативным данным, на прошлой неделе выявлен 2751 новый случай заболевания. За отчетную неделю в Киеве от осложнений кори умерла 57-летняя женщина - это уже девятая смерть с начала года. А с начала вспышки кори в 2018 году болезнь унесла жизни 30 человек.

Всего с 28 декабря 2018 до 22 февраля 2019 корью в Украине заболели более 24 тыс. человек.

Чтобы остановить распространение кори, во Львовской области продолжается спецоперация для повышения уровня иммунизации детей в возрасте от 6 до 18 лет. С 1 по 22 февраля пропущенные прививки получили уже 14 545 школьников. Позже будут охвачены другие области Украины. Подобные мероприятия уже сейчас проводятся в Виннице - они инициированы местными властями.

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также