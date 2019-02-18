Дети могут ходить в школу с насморком или кашлем, если болезнь уже прошла, - Супрун

Дети школьного возраста, у которых после болезни еще остался кашель или насморк, могут посещать школу по разрешению врача. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

Если ребенок в целом хорошо себя чувствует, активен, его осмотрел врач и разрешил посещать школу, то остаточные симптомы болезни не должны быть поводом для прогулов занятий. Исключение стоит сделать во время эпидемии гриппа.

Супрун отметила, что часто родители предпочитают оставить ребенка дома, если острая фаза заболевания уже прошла, но еще остался кашель. Однако после перенесенной простуды ребенок может оставаться носителем вируса в течение двух недель, вне зависимости от того, есть ли у него внешние проявления в виде кашля, насморка или температуры.

Также не является противопоказанием для школы повышенная температура до 38 градусов, если она снижается без приема лекарств.

Министр отметила, что детей не следует отпускать в садик или в школу, когда из-за болезни ребенок не может принимать участие во всех занятиях, при острой фазе инфекционного заболевания, когда температура более 38 и респираторных симптомах, если ребенок выглядит больным (плач, затрудненное дыхание или быстро распространяющееся высыпание).

Напомним, в Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ на 5% превысила эпидемический порог, однако этого недостаточно для объявления эпидемии. Во многих регионах местные власти закрывают школы и детсады на недельный карантин, чтобы избежать массового заражения детей.