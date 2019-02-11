Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання

Сьогодні ж той самий суд і той самий суддя – Сергій Каракашьян – розглядав клопотання Кабінету міністрів про відміну рішення про забезпечення позову . Тобто, відміну рішення про заборону Уляні Супрун працювати в.о. міністра. Це засідання, цілком можливо, було одним з найбільш видовищних в новітній історії України.

Фото: Виктория Герасимчук

Суд був призначений на 14.00, а ще з 13.00 під ним почали збиратися люди, які прийшли підтримати Уляну. Цьому передувала масштабна кампанія в соцмережах – Супрун та її колеги закликали людей приходити і відстояти своє право на медичну реформу.

Зрештою прийшла така кількість людей, що в приміщенні суду для них не вистачило місця – в залі засідань почалася жахлива тиснява, а вийти не міг ніхто – навпаки, з коридору напирали ще бажаючі поспостерігати за судовим процесом.

Десь ближче до 13.30 з’явилася і сама в.о.міністра (чинна, як наполягають представники уряду). А з нею чоловік Марко Супрун і всі її заступники: Павло Ковтонюк, Ольга Стефанішина, Роман Ілик та Олександр Лінчевський (якого тепер рідко де побачиш).

Фото: Виктория Герасимчук Уляна Супрун з заступником Павлом Ковтонюком (ліворуч) та адвокатом Анатолієм Гасюком (крайній праворуч)

Крім керівництва МОЗ, представників Мін’юсту, в тому числі міністра Павла Петренка, та Мосійчука з адвокатами, прийшли близько десяти народних депутатів: Оксана Корчинська, Андрій Левус, Сергій Висоцький, Андрій Тетерук та інші. Був також міністр інфраструктури Володимир Омелян та перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов. Тому простих доторканних вільних слухачів просили вийти з зали. Потім попросили і журналістів без камер (та журналістів так просто не позбутися). Оксана Корчинська зайняла ряд стільців і кричала, що вони - для народних депутатів, крім Ігора Мосійчука. Та її колеги, зрештою, не скористалися таким привілеєм. Від повного задушення усіх присутніх врятував Сергій Висоцький, який порадив працівникам суду дати команду поліції вивести людей з коридору (“Тільки ввічливо, будь ласка, скажіть їм, щоб зробити це ввічливо”, – просив Висоцький. “Без “Лежать, бандера”, – додав хтось із його колег).

Фото: Макс Левин

Засідання розпочалося з виступу заступника директора департаменту Мін’юсту Сергія Багна. Нагадаємо, саме Мін’юст від імені уряду звернувся до суду з клопотанням, яке сьогодні розглядалось. Стало зрозуміло, яку тактику обрав захист Супрун (цієї лінії чітко дотримувалися і Сергій Багно, і міністр юстиції, і безпосередньо адвокат Уляни – Анатолій Гасюк). Оскільки сьогоднішнє засідання стосувалося лише скасування рішення про заборону виконувати обов’язки міністра, захист наполягав на тому, що: а) для цього немає ніяких підстав; б) через відсторонення Уляна не може підписувати життєво необхідні документи, такі як розподілення ліків по регіонах та відправка пацієнтів на лікування за кордон; в) призначити в.о. замість себе Уляна не може, оскільки суд їй це прямо заборонив. Тож, крім неї, поставити підпис на важливих документах нікому.

Зрештою вже наприкінці суду, коли слово нарешті дали Уляні, вона витягла стос паперів зі свого рюкзака та потрусила ними перед суддею: “Це – ліки для пацієнтів, це – люди, які чекають на мій підпис, аби виїхати на лікування за кордон. Я не юрист, я хочу допомагати людям! Скасуйте ухвалу! А вже в п’ятницю юристи будуть вирішувати всі ці питання, про які вони зараз сперечаються”.

Адвокати Мосійчука спробували посперечатися – в одному з МОЗівських наказів вони знайшли порядок, згідно з яким, під час відсутності Уляни Супрун її обов’язки (тобто покладені на неї обов’язки в.о.) має виконувати заступник Павло Ковтонюк.

А вона хіба відсутня? – стрепенувся адвокат Супрун Анатолій Гасюк.

У разі відсутності… – почала знову перечитувати документ юристка з фірми GoLaw (на жаль, вона покинула судове засідання надто швидко після його закінчення, і ми не встигли запитати її ім’я).

Отож, а вона не відсутня! – констатував Гасюк.

Гасюка також цікавило, чи GoLaw - саме та юридична фірма, яка захищає в суді Катерину Амосову та Валерія Запорожана (адвокатесса відповідати відмовилася, але це дійсно та сама фірма).

Фото: Макс Левин Патетичний Мосійчук з шаликом і тростиною

Захисниця інтересів Мосійчука пообіцяла підготуватися і на наступному засіданні відповісти, хто має виконувати обов’язки міністра у разі відсторонення Уляни. Вона підкреслила, що угоду про співпрацю з Мосійчуком їхня фірма підписала лише сьогодні.

Сам Мосійчук особливо наполягав на тому, що ситуація, в якій Уляну нікому замінити, є штучною, називав це маніпуляцією і тиском на суд.

Він також наполягав на тому, що уряд мав внести кандидатуру Уляни на голосування в парламент, щоб вона могла законно працювати міністром. Павло Петренко у відповідь доводив, що кандидатуру спочатку мала запропонувати коаліція – в тому числі пан Мосійчук, який колись до неї входив.

Мабуть, завдяки присутності великої кількості нардепів, все це нагадувало Верховну Раду. Оксана Корчинська, колега Мосійчука по Радикальній партії (хоч зараз вона з нею і розсварилася), з місця подавала репліки, у відповідь на які Мосійчук зрештою пообіцяв їй судовий позов. “Свідчити не прийду, бо не можу свідчити проти цієї жінки, а позов подам”.

Нардеп Левус теж не відстав від пані Корчинської, і суддя, який весь час наче толерував витівки присутніх, все ж почав погрожувати видаленням з зали усіх вільних слухачів.

Перед тим Гасюк мав ефектний виступ (навіть перевершив Уляну) – в одну руку він взяв лист паперу з написом “Мосійчук”, в іншу – “Громадяни України”. Другий папірець він зім'яв, прокоментувавши, що це сталося з правами всіх громадян, коли суд вирішив забезпечити позов Мосійчука.

Фото: Макс Левин Адвокат Гасюк демонструє скріни з сайтів, які позивач вважає доказами подвійного громадянства Супрун

Гасюк, а також представники Мін’юсту підкреслювали, що у позові Мосійчука не вказано, яким чином Супрун порушила його права або конкретно право на медичну допомогу, в той час як подача позову від громадянина передбачає, що було порушено його права – і він може сказати, які конкретно і в результаті яких дій відповідача.

Також міністр юстиції наголосив на тому, що уряд вважає Уляну Супрун чинним в.о. міністра, оскільки позовом Мосійчука не оскаржується призначення Супрун на посаду. Більше того, Гасюк наголосив, що в 2017 суд вже встановив, що Уляна Супрун правомірно виконує обов’язки міністра.

Далі баталії йшли переважно на тему американського паспорта очільниці МОЗ.

Тема не нова, і можна було очікувати, що Мосійчук вирішить “осідлати” саме її.

Торік LB.ua питав в інтерв'ю в Уляни, чи відмовилася вона від американського громадянства. Від відповідей на прямі питання вона ухилилася, відповівши: “Я зробила все, що вимагає український закон щодо громадянства”.

Приблизно те саме її захист говорив сьогодні в суді.

Мосійчук стверджував, що має докази того, що Супрун користувалася своїм американським паспортом для закордонних поїздок вже після того, як мала б його здати. Втім, наразі він не надав ці докази суду. Адвокат Гасюк показував сторінки з позову Мосійчука, де він “доводить” факт подвійного громадянства Уляни скрінами з двох сайтів, які написали, що в них є така інформація.

Фото: Макс Левин Павло Петренко пояснює Мосійчуку, хто має вносити кандидатуру міністра

Петренко вдався до пояснень, що дійсно в Україні діє принцип єдиного громадянства, але відповідно до законодавства, член уряду має бути громадянином України, знати українську мову і досягти певного віку. Відповідно, навіть у тому випадку, якщо Уляна не відмовилася від громадянства США, це не є підставою для її звільнення. В такому випадку звільнення було б можливим після позбавлення її українського громадянства, чого наразі не сталося.

На вашу думку, як міністра юстиції, може бути членом уряду людина з подвійним громадянством? – суддя, задоволено посміхаючись, звернувся до Павла Петренка.

Я наведу приклади. Раніше вже були випадки, коли членами уряду (а Уляна Супрун не є членом уряду, оскільки не була призначена міністром) призначалися люди, які набули українського громадянства, але ще не встигли вийти з попереднього, оскільки це може бути тривалий процес, – відповів Петренко.

А коли особа у відведений законом термін не позбавилася другого громадянства? – з не меншим задоволенням уточнив суддя.

Це не є предметом нашого сьогоднішнього розгляду. Але треба уважно вивчати профільне законодавство, тоді буде зрозуміло, що головне – вчинити активну дію щодо виходу з іншого громадянства. Після того, як людина вчинила активну дію, вважається, що вжито всі необхідні заходи. Є підстави вважати, що Уляна Супрун вжила всі необхідні заходи, в тому числі тому підтвердженням є й наказ президента про надання їй громадянства.

Врешті слово надали самій Уляні, вона прокоментувала коротко: “В мене є громадянство України, і я перетинала державний кордон з українським паспортом”.

Так само коротко вона привітала людей, що чекали під судом: “Я - громадянка України! Слава Україні!”

Фото: Макс Левин Уляні Супрун дали слово останньою

“Героям слава!” – гримнув натовп. Уляна не пішла до прихильників, а разом з кількома співробітниками залишила плац перед судом через бічний вихід.

Суддя оголосив, що рішення буде готове швидше за все вже завтра – оскільки треба опрацювати дуже багато матеріалів.

Цікава ніч буде у судді Каракашьяна.