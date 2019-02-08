Суд подчеркнул запрет Супрун участвовать в заседаниях Кабмина

Действия в рамках полномочий замминистра Супрун может выполнять, как и раньше.

Окружной административный суд Киева подчеркивает наличие запрета и. о. министра здравоохранения Уляне Супрун участвовать в принятии решений на заседаниях Кабинета Министров. Соответствующее разъяснение опубликовала пресс-служба суда.

Указано, что в суд поступило заявление представителя Супрун о разъяснении ранее принятого решения об обеспечении административного иска. Представитель просит дать разъяснения, какие полномочия может выполнять Супрун.

Суд уточнил, что определить должностное лицо, которое исполняет обязанности министра, "отнесено к компетенции коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, Кабинета Министров и Верховной Рады, а не Окружного административного суда Киева".

Вместе с тем суд разъяснил, что судебный запрет не касается полномочий первого заместителя министра здравоохранения, которыми Супрун наделил Кабмин, а направлен на запрет любым лицам, которые в определенном законом порядке не назначены на должность министра совершать действия, которые законом прямо отнесены к исключительной компетенции министра.

"Речь идет о запрете Супрун определять политические приоритеты и стратегические направления работы министерства и участвовать в принятии решений на заседаниях правительства", - сказано в сообщении.Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранени по иску депутата Игоря Мосийчука. Одним из оснований для отстранения Супрун было наличие у нее кроме украинского еще и гражданства США. Правительство Украины, Президент Порошенко, а также международное сообщество уже высказалось в поддержку Ульяны Супрун. Депутаты подписали обращение к Кабмину с просьбой назначить Супрун на должность министра, как того требует законодательстельство.