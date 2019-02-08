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Кличко уволил замглавы Голосеевской райадминистрации за пьяное ДТП (обновлено)

Мэр дал поручение главе района срочно подать документы для увольнения зама.

Кличко уволил замглавы Голосеевской райадминистрации за пьяное ДТП (обновлено)
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Мэр Киева Виталий Кличко намерен уволить заместителя председателя Голосеевской районной государственной администрации Юрия Ткаченко, который 7 февраля, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП на Южном мосту, в котором пострадала сотрудница полиции.

Об этом Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.

"Новость неприятная для меня. И как для гражданина, и как для руководителя города. Некоторые столичные чиновники разъезжают нетрезвыми за рулем, еще и устраивают ДТП. Одного такого завтра утром увольняю. Уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко", - написал Кличко вечером 7 февраля.

Он добавил, что намерен подписать документы об увольнении утром в пятницу.

Позже на сайте Киевгорадминистрации появилось сообщение о том, что Ткаченко уволен.

Еще поздно вечером в четверг недавно назначенный председатель Голосеевской РГА Александр Настасенко по требованию мэра направил ему документы, необходимые для увольнения Ткаченко с должности. Кличко согласовал их.

Провинившийся чиновник уволен в соответствии со статьей 10 закона Украины "О местных государственных администрациях", учитывая совершенное резонансное ДТП.

Напомним, вечером в четверг, 7 февраля, нетрезвый заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Юрий Ткаченко травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту. Женщину зажало между двумя машинами, она получила травму ноги. Во время аварии, которую оформлял патруль, никто не пострадал.

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