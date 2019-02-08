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Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента

Полиция еще не решила, хороший это признак или манипуляция.

Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Фото: EPA/UPG

Жители оккупированных территорий в Донбассе и Крыму массово изменяют место своего голосования, чтобы принять участие в выборах президента Украины. За последние три недели количество переселенцев, изменивших адрес голосования, выросло в шесть раз, сообщил глава МВД Арсен Аваков в эфире телеканала "1+1.

Министр считает, что органы регистрации и правоохранители должны быть очень внимательными и выяснить причины "усилившегося интереса людей с оккупированных территорий к голосованию", цитирует Авакова "Интерфакс-Украина".

"Что мы замечаем и что привлекает наше внимание в последнее время. За последние три недели объем пересечения людей с оккупированной территории, переписывающих место своего голосования на другой город, увеличился в шесть раз", - рассказал он.

Аваков отметил, что пока сложно говорить, хороший это сигнал или плохой. "Думает ли кто-то о голосовании, либо это схема, которую нам предлагает кто-то из кандидатов либо наш зарубежный враг. Мы сейчас внимательно это изучаем", - сообщил министр.

Напомним, ЦИК упростил процедуру смены места голосования для вынужденных переселенцев. Граждане Украины, чей избирательный адрес находится в ОРДЛО, могут не прилагать к заявлению документы, которые подтверждают необходимость временного изменения места их голосования.

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