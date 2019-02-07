Суд в Крыму продлил арест активисту Бекирову

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил арест крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 12 апреля, сообщает Крым.Реалии.

Представитель российского следствия на суде ходатайствовал о продлении ареста на основании того, что у Бекирова есть украинское гражданство, и он "может убежать на территорию сопредельного государства".

Адвокат Бекирова Ислям Велиляев настаивал, что его подзащитный может находиться под более мягкой мерой пресечения, поскольку он ранее не судим, обвиняется в преступлении, доказательства которого у следствия основано только на показаниях засекреченного свидетеля. Также он напомнил о тяжелом состоянии здоровья Бекирова. Тем не менее, суд оставил Бекирова в СИЗО Симферополя.

На заседании суда в четверг Эдем Бекиров заявил, что нахождение в СИЗО Симферополя унижает человеческое достоинство, и что российское следствие пытается его сломить. Бекиров также заявил о своей невиновности и напомнил, что у него первая группа инвалидности, и он физически не мог перевозить боеприпасы.

На пресс-конференции в Киеве 6 февраля дочь Эдема Бекирова, Элеонора высказала опасения, что заболевания ее отца могут привести к летальному исходу. По ее словам, Бекирову в СИЗО Симферополя не оказывают надлежащую медицинскую помощь.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья арестованного в Крыму Бекирова – критическое.

Напомним, 57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.

19 декабря ФСБ России сообщила, в чем обвиняется Бекиров. Он якобы организовал тайник с 12 кг тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию для использования на территории Крыма (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).