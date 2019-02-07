Фигурант Tinder-скандала политтехнолог Петров стал кандидатом в президенты

Центральная избирательная зарегистрировала политтехнолога и телеведущего Владимира Петрова кандидатом в Президенты на выборы 31 марта. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИКа.

Петров 1977 года рождения, продюсер "Люмпен продакшн", самовыдвиженец.

В ноябре 2018 он был задержан по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, чье имя было использовано в секс-скандале о домогательствах к студентке.

В то же время суд отказался арестовать Петрова и отпустил его под круглосуточный домашний арест. Второй задержанный по этому делу - блогер Александр Барабошко - был арестован на два месяца с залогом в 3 млн гривен и вскоре вышел на свободу.

Всего по состоянию на четверг ЦИК зарегистрировал 42 кандидата в Президенты.

На рассмотрении комиссии остались документы от нескольких лиц, среди которых журналист Дмитрий Гнап, возглавлявший проект расследований "Слідство.інфо", и лидер партии "Разумная сила" Александр Соловьев, повторно подавший документы после отказа в регистрации из-за наличия в предвыборной программе положений, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.