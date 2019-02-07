Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
Киевлян обяжут платить за весь объем воды, который потребил их дом
Киевлян обяжут платить за весь объем воды, который потребил их дом
Янукович: Европа кинула меня, как лоха
Янукович: Европа кинула меня, как лоха
ГлавнаяПолитика

Фигурант Tinder-скандала политтехнолог Петров стал кандидатом в президенты

Продюсер "Люмпен продакшн" баллотируется, находясь под домашним арестом.

Фигурант Tinder-скандала политтехнолог Петров стал кандидатом в президенты
Владимир Петров
Фото: facebook/greatlumpen

Центральная избирательная зарегистрировала политтехнолога и телеведущего Владимира Петрова кандидатом в Президенты на выборы 31 марта. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИКа.

Петров 1977 года рождения, продюсер "Люмпен продакшн", самовыдвиженец.

В ноябре 2018 он был задержан по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, чье имя было использовано в секс-скандале о домогательствах к студентке.

В то же время суд отказался арестовать Петрова и отпустил его под круглосуточный домашний арест. Второй задержанный по этому делу - блогер Александр Барабошко - был арестован на два месяца с залогом в 3 млн гривен и вскоре вышел на свободу.

Всего по состоянию на четверг ЦИК зарегистрировал 42 кандидата в Президенты.

На рассмотрении комиссии остались документы от нескольких лиц, среди которых журналист Дмитрий Гнап, возглавлявший проект расследований "Слідство.інфо", и лидер партии "Разумная сила" Александр Соловьев, повторно подавший документы после отказа в регистрации из-за наличия в предвыборной программе положений, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также