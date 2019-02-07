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Украина просит ЕСПЧ в кратчайшие сроки назначить дату слушаний по делу против РФ по Крыму

Ранее рассмотрение дела перенесли на неопределенный срок.

Украина просит ЕСПЧ в кратчайшие сроки назначить дату слушаний по делу против РФ по Крыму
Фото: EPA/UPG

Секретариат уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека в ответ на сообщение суда о переносе даты устных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" направил соответствующий запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки новую дату слушания.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время ожидаем ответной реакции от ЕСПЧ. Министерство юстиции Украины полностью готово к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительству интересов государства Украина в ЕСПЧ", - сказал Лищина.

"Как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, мы в кратчайшие сроки сообщим об этом СМИ и общественность, и пригласим на эти слушания, как предварительно и планировали", - добавил он.

Ранее предполагалось, что 27 февраля в Страсбурге начнутся слушания по первому из пяти исков, поданных ранее Украиной в ЕСПЧ против РФ. Министр юстиции Украины Павел Петренко напомнил, что первые дела о нарушениях РФ прав человека на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей были поданы в ЕСПЧ еще в 2014-2015 годах. В течение 2018 года были поданы два новых иска - о нарушении прав политических узников и о захваченных украинских моряках.

В настоящее время в производстве ЕСПЧ находятся пять дел Украины против РФ: "Украина против России (Крым)" в отношении нарушений прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ, "Украина против России (Донбасс)" в отношении нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей". Также речь идет об исках в отношении фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ, нарушения Россией прав украинских политических узников и захвата украинских моряков.

Однако в начале февраля ЕСПЧ перенес ранее запланированные на 27 февраля публичные слушания иска Украины против РФ относительно Крыма на неопределенный срок. Причины такого решения в ЕСПЧ не уточнили.

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