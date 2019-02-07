Документы беглого регионала Олийныка на регистрацию кандидатом в президенты ЦИК направил в полицию

Центральная избирательная комиссия отказала проживающему в России бывшему депутату от Партии регионов Владимиру Олийныку в регистрации кандидатом в Президенты на выборы 31 марта и направила поданные им документы в Национальную полицию. Такое решение было принято сегодня на заседании комиссии.

ЦИК отметил, что заявление о выдвижении было подано не лично Олийныком и не было заверено, а денежный залог был также внесен не самим кандидатом, а четырьмя другими лицами, что противоречит требованиям законодательства.

Также в поданных Олийныком документах указано, что он проживает в Украине с рождения, но с октября 2014 - временно в России как политический беженец.

ЦИК констатировал, что Олийнык не проживает фактически в Украине, хоть и прописан на ее территории, поскольку по данным пограничников он выехал за границу 1 октября 2014 и не возвращался.

Кроме того, ЦИК констатировал, что в предвыборной программе Олийныка признаются самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики", что противоречит законодательству и подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. Призыв в программе Олийныка не признавать выборы в случае неучастия в них жителей ЛНР, ДНР и украинцев в России ЦИК считает направленными на делегитимацию власти и подрыв национальной безопасности.

На этих основаниях Центризбирком отказал Олийныку в регистрации кандидатом в Президенты.

При этом у комиссии возникли сомнения относительно свободной воли Олийныка самовыдвигаться кандидатом в Президенты и подлинности поданных документов, в том числе копии паспорта, поэтому ЦИК направил поступившие документы на рассмотрение Нацполиции.

Олийнык известен тем, что после бегства в Россию подал иск о признании Революции достоинства в Украине государственными переворотом и требовал признать власть нелегитимной. В Москве Олийнык участвовал в создании "Комитета спасения Украины" вместе с Николаем Азаровым, благодаря чему стал фигурантом уголовных дел о публичных призывах к захвату власти.

Напомним, ЦИК получил 89 комплектов документов на регистрацию кандидатом в президенты. Комиссия зарегистрировала 42 кандидатов, 32 предентентам отказано в регистрации из-за невнесения 2,5 млн гривен необходимого залога и/или несоответствия поданных документов требованиям законодательства. Регистрация кандидатов завершится 8 февраля.