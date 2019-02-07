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Страны ЕС призвали поддержать Украину накануне выборов

Документ подписали 18 стран-членов ЕС.

Страны ЕС призвали поддержать Украину накануне выборов
Фото: Liga.net

Восемнадцать стран-членов ЕС призвали весь Европейский союз быть готовым к действиям в поддержку Украины в случае, если Россия будет пытаться вмешаться в президентские и парламентские выборы в стране.

Об этом говорится во внутреннем документе для дискуссии, который официально не публикуется, но с которым имел возможность познакомиться корреспондент Радио Свобода в Брюсселе.

Евросоюз также призывает не допустить "усталости от ЕС в Украине и усталости от Украины в ЕС", говорится в документе.

Его подписали представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции.

Документ будут обсуждать на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС 18 февраля, когда темой обсуждения будет политическая ситуация в Украине накануне нынешних выборов.

Эти выборы, говорится в нем, будут "испытанием для Украины, для ее демократии, реформ, устойчивости и ориентации». «В главных интересах ЕС сохранить Украину на европейском пути реформ и продолжить поддерживать ее", отмечают авторы документа. По их мнению, Москва будет пытаться повлиять на выборы в Украине, поддерживая желаемых для нее кандидатов, осуществляя кибератаки и дезинформационные кампании.

Евросоюз должен принять меры, чтобы противостоять "фальшивым российским рассказам об Украине как о государстве-неудачнике", говорится в документе. Брюссель должен также предоставить дополнительную помощь, включая гуманитарную, восточной Украине, считают авторы.

Документ также дает высокую оценку руководству Украины, которое вместе с гражданским обществом и международным сообществом "осуществляет поразительные успехи для продвижения жизненно важных реформ и укрепления устойчивости и европейской ориентации Украины".

"За последние пять лет произошли глубокие и широкие реформы, чем за предыдущие 22 года постсоветской жизни", - говорится в документе, в котором также упоминается "прогресс, достигнутый в децентрализации, реформе государственного управления, дерегуляции, пенсионной системе и прозрачности".

Напомним, Верховная Рада Украины 7 февраля приняла во втором чтении законопроект о закреплении в Конституции страны стратегического курса на членство в Европейском союзе и НАТО. Такое решение поддержали 334 народных депутата.

Президентские выборы в Украине назначены на 31 марта, второй тур в случае необходимости может состояться 21 апреля. Парламентские выборы должны состояться 27 октября.

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