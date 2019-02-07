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Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков

Уже возбуждено 19 уголовных дел.

Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей, - Аваков
Фото: Владислав Мусиенко

Полиция установила 36 фактов подкупа избирателей по состоянию на 7 февраля. Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, на 18:30 четверга полиция получила 803 обращения от граждан о нарушениях в ходе избирательной компании.

"Уже возбуждено 19 уголовных дел", - отметил министр.

Он также сообщил, что полиция составила 544 административных протокола о незаконной агитации и 36 - по факту подкупа избирателей.

Также в двух штабах кандидатов обнаружен факт незаконной оплаты работы агитаторов.

Напомним, в МВД создали специальную группу советников, которая будет заниматься реагированием на нарушения во время выборов. МВД намерено фиксировать нарушения, оглашать его и передавать в Центризбирком, где могут выносить санкции - предупреждать, снимать кандидата и т.д. Полиция также заявила, что будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп.

Ранее сообщалось, что Комитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах.

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Источник: "Українські новини"
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