Генпрокуратура получила доступ к документам из "черной бухгалтерии" Партии регионов для Манафорта

Генеральная прокуратура получила доступ к документации фиктивной компании по делу о перечислении из "черной бухгалтерии" Партии регионов 750 тыс. долларов для бывшего советника экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта. Об этом говорится в материалах суда.

В рамках досудебного расследования Генпрокуратура изучает факты завладения государственными средствами в особо крупных размерах должностными лицами Кабинета Министров и государственных органов, которые были членами Партии регионов или назначались по квоте этой политической силы.

Установлено, что часть из этих средств в сумме 750 тыс. долларов США была легализована путем перечисления компанией "Neocom Systems Limited" (Белиз) на счет компании "Davis Manafort" в соответствии с договором и инвойсом от октября 2009 года за якобы поставку компьютерного оборудования в количестве 501 единицы. Договор был заключен с Манафортом от имени директора "Neocom Systems Limited" Евгения Касеева.

"Допрошенный в качестве свидетеля Касеев сообщил, что он не имеет никакого отношения к компании "Neocom Systems Limited". Никаких документов, связанных с регистрацией и хозяйственной деятельностью компании, он не подписывал. Кроме этого, он отметил, что на его имя зарегистрировано ООО "Апрель Лимитед", к регистрации и хозяйственной деятельности которого он также не причастен", - отмечается в материалах дела.

Учитывая данные обстоятельства, следователь Генпрокуратуры ходатайствовал в суде о получении доступа к регистрационному делу и информации о хозяйственной деятельности ООО "Апрель Лимитед". Следствие намерено таким путем установить, кто имел отношение к регистрации данной фиктивный фирмы и вел ее хозяйственную деятельность.

В конце декабря 2018 года суд предоставил Генпрокуратуре доступ к запрашиваемой документации.

Напомним, в декабре 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным обнародование фамилии Манафорта в связи с "черной бухгалтерией" Партии регионов. Кроме того, бывший бизнес-партнер Манафорта Рик Гейтс сообщил, что "Оппозиционный блок" задолжал американскому политтехнологу Полу Манафорту 2,4 миллиона долларов за работу на выборах в Верховную Раду в 2014 году.