Румыния пытается заблокировать своего же кандидата на должность прокурора ЕС

Министр юстиции Румынии пообещал сделать все, что в его силах, чтобы заблокировать назначение известного борца с коррупцией в своей стране - Лауру Ковеши, на новую должность - государственного прокурора ЕС.

Об этом пишет издание "The Gardian".

Лаура Кодруца Ковеши получила признание как антикоррупционный лидер Румынии за её смелые попытки искоренить взяточничество в одном из самых коррумпированных государств-членов ЕС. Как руководитель Национального антикоррупционного управления, она привлекла к уголовной ответственности премьер-министров, действующих и бывших министров, мэров и членов парламента до её увольнения по приказу министра юстиции Тудорела Тоадера в июле 2018 года.

На этой неделе министр сообщил, что ЕС не знал о “злоупотреблениях, совершенных Лаурой Ковеши когда она возглавляла Антикоррупционное управление, и пообещал отправить объяснения причин её увольнения своим коллегам-министрам юстиции ЕС.

Комментаторы обращают внимание на повсеместную коррупцию в Румынии. В ноябре прошлого года Европейская комиссия предупредила Румынию, что борьба с коррупцией идёт в обратном направлении, подчеркнув давление на управление. Некоторые европейские дипломаты считают, что Румыния должна подвергнуться санкциям ЕС в области верховенства права, если правительство будет следовать предложениям об амнистии, чтобы подчистить досье политиков, осужденных за коррупцию.

Независимая отборочная комиссия судей и прокуроров считает, что Кодруца Ковеши будет лучшим кандидатом на управление новым агентством ЕС, которое будет посвящено борьбе с трансграничными преступлениями НДС и мошенничеством против бюджета ЕС. Письмо от отборочной комиссии в Совет министров ЕС и Европейский парламент, рассматриваемое изданием «Гардиан», ставит Кодруцу Кёвеси в качестве предпочтительного выбора, и она опережает французского и немецкого кандидата.

В интервью британскому изданию «Гардиан» в 2015 году Кодруца Ковеши сказала, что румынское правительство всегда пытается «лишить нас наших инструментов, чтобы ограничить наши возможности расследования».

Под ее руководством Антикоррупционное управление обеспечило осуждение за злоупотребление служебным положением самого влиятельного политика в Румынии Ливиу Драгня. Он является лидером социал-демократической партии, которая в настоящее время правит Румынией с правоцентристскими либералами, и считается главным инициатором по переписыванию законов о коррупции.

Попытки правительства отменить уголовную ответственность за коррупцию привели к некоторым из крупнейших уличных акций протеста в Румынии после падения коммунизма, и послужили тревожным сигналом в Брюсселе.

Румыния, которая в настоящее время председательствует в ЕС, не может наложить вето на назначение европрокурора. Выбор отборочной комиссии должен быть одобрен большинством стран-членов ЕС и Европейского парламента, что означает, что ни одна страна не может заблокировать ни одного кандидата.

Европейская прокуратура была создана 22 из 28 стран-членов ЕС в 2017 году, включая Румынию. Агентство должно быть запущено не позднее конца следующего года.