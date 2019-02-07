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​Конгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагом

Традиционно выступление президента в Конгрессе является поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию.

​Конгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагом
Конгрессмен США Билл Паскрелл

Конгрессмен-демократ Билл Паскрелл пришел на речь президента Дональда Трампа "О состоянии государства" с украинским флагом.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"В речи говорится о России, а я с гордостью несу сегодня украинский флаг в знак солидарности с нашим союзником и другом, в то время как народ Украины продолжает противостоять российской агрессии", - написал конгрессмен в Twitter.

Как отмечает "Радио Свобода", традиционно выступление президента США с речью "О состоянии государства" является поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию по тому или иному вопросу.

В этот раз многие женщины-конгрессмены выбрали белый наряд для участия в событии. Таким образом они чествовали движение суфражисток в США, которые сто лет назад добились права голосования для женщин.

Напомним, во время своего выступления с посланием к Конгрессу Трам заявил, что мир завидует успехам Америки в военной и экономической сферах.

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