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Туск заявил, что сторонникам "брексита" без плана действий уготовано "особое место в аду"

До выхода Британии из состава ЕС остается 50 дней.

Туск заявил, что сторонникам "брексита" без плана действий уготовано "особое место в аду"
Фото: EPA/UPG

Глава Европейского совета Дональд Туск сказал, что людям, призывавшим к выходу Британии из Евросоюза без какого-либо плана действий, уготовано отдельное место в аду.

Об этом он заявил после переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, передает ВВС.

По его словам, ЕС будет настаивать на сохранении прозрачной границы с Британией, независимо от того, удастся Лондону договориться или нет.

Он отметил, что готовится к "вероятному фиаско", каковым, по его мнению, может стать вариант "брексита", при котором Великобритания покидает ЕС без договора.

Слова Туска разгневали британских парламентариев, выступавших за "брексит". Они обвинили Туска в надменности.

На Даунинг-стрит заявили, что Туска нужно спросить, необходимо ли было использовать подобные выражения. Официальный представитель премьер-министра заявил: "Мы провели полноценную и активную кампанию в рамках референдума у нас в стране. Избиратели проголосовали за выход из ЕС в результате крупнейшего демократического плебисцита в нашей истории".

Свое выступление на пресс-конференции Туск начал с напоминания о том, что до выхода Британии из состава ЕС остается 50 дней.

"Я знаю, что есть большое количество людей в Британии, на континенте, а также в Ирландии, которые хотели бы отмены этого решения. Мое сердце всецело с вами, - сказал Туск. - Но факты не оставляют места двусмысленности. В настоящий момент премьер-министр Британии и лидер оппозиции поддерживают "брексит", так что все вопросы отпадают".

"В настоящий момент у движения за сохранение членства Британии в ЕС за нет политического веса и нет эффективного руководства. Я говорю это без энтузиазма, но с фактами не поспоришь".

В "Твиттере" Туска затем появился комментарий: "Мне интересно, как выглядит особое место в аду, уготованное тем, кто выступал за "брексит", не имея даже приблизительного плана и не представляя, как провести его безопасно".

По окончании пресс-конференции Варадкар сказал Туску: "Британцы устроят тебе за это ужасную головомойку в прессе". Сказанная в кулуарах фраза была услышана журналистами. Туск в ответ кивнул, и оба рассмеялись.

Ранее новые переговоры о "Брексите" исключил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

29 января нижняя палата британского парламента большинством голосов проголосовала против нерегулируемого выхода из состава Евросоюза. При этом парламентарии выступили за дальнейшие переговоры с Брюсселем с целью добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.

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