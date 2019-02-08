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Украинцы с 1 марта смогут въезжать в Грузию по внутренним ID-паспортам

Соглашение между странами подписали в декабре 2018 года.

Украинцы с 1 марта смогут въезжать в Грузию по внутренним ID-паспортам
Фото: www.kmu.gov.ua

С 1 марта украинцы с внутренними паспортами в виде ID-карты смогут посещать Грузию без паспорта для заграничных поездок. Об этом сообщает Министерство иностранных дел на своей странице в Фейсбуке.

1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований. В частности, в дополнение к существующему безвизовому режиму вводятся взаимные поездки на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Напомним, Кабмин утвердил соглашение с Грузией о поездках по ID-картам в декабре 2018 года. Само соглашение было подписано 5 октября 2018 года. Документ предусматривает, что украинцы смогут беспрепятственно посещать Грузию на основании ID-карт.

В 2018 году также был введен режим безвизовых поездок в Катар, Антигуа и Барбуду, в провинцию Хайнань (Китай). Планируется в ближайшее время с Уругваем и Таиландом. С Сербией было подписано соглашение об увеличении безвизового срока пребывания - с 30 до 90 дней.

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