Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун

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Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян зачитал решение по ходатайству Министерства юстиции об отмене обеспечения иска Мосийчука против Супрун. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

"В удовлетворении ходатайств представителей Кабинета министров и Супрун Ульяны-Надежды об отмене меры обеспечения отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска, указанные в постановлении от 5 февраля 2019 года", - зачитал он. Судья объяснил, что это связано с вчерашним решением Кабмина, которое было призвано разблокировать работу Минздрава.

Спикер суда Богдан Санин на брифинге пояснил это решение так: "Фактически судья отменил меры обеспечения иска. Причина отмены - его самостоятельное решение. Не были приняты доказательства ответчика, не были приняты доказательства третьей стороны - Кабинета министра. Но по собственной инициативе отменил. Почему отменил? Потому что Кабинет министров вчера урегулировал этот вопрос".

Таким образом, несмотря на отказ в удовлетворении жалобы Супрун может исполнять обязанности министра.

"Ульяна Супрун осуществляет весь объем полномочий, которые ей делегированы вчерашним распоряжением. Важно: вчерашнее распоряжение полностью идентично постановлению, принятому судом", - заявил Санин.

Напомним, 5 февраля Окружной админсуд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Соответсвующий иск подал нардеп от “Радикальной партии” Игорь Мосийчук.

11 февраля суд начал рассматривать ходатайство Министерства юстиции об отмене обеспечения иска. В защиту Супрун выступил министр юстиции Павел Петренко, заявив, что Ульяна сделала все необходимое для выхода из американского гражданства, "и доказательством тому есть в том числе указ президента о получении ею украинского гражданства".

Адвокат Супрун отметил, что решение суда парализует работу министерства, а суд таким образом "пренебрег правами всех граждан Украины, занявшись обеспечением только прав Мосийчука". Правозащитник подчеркнул, что в иске Мосийчука против Супрун нет никакой информации о том, каким именно образом Супрун нарушила его права, в том числе право на получение медицинской помощи. Адвокат также напомнил, что решением суда в 2017 году было установлено, что Супрун правомерно исполняет обязанности министра.