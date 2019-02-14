Синод УГКЦ опубликовал предвыборные памятки для избирателей и кандидатов

Синод епископов Киево-Галицкого Верховного архиепископства УГКЦ опубликовал памятку для избирателей и кандидатов, которую в храмах этой церкви зачитают за неделю до президентских выборов. Отцам-пастырям Синод поручил зачитать обращение всем верующим после литургии за неделю до выборов - 24 марта. Обращение опубликовано на сайте УГКЦ.

В обращении к своим прихожанам Синод призывает их прийти на выборы и честно отдать свой голос. "Прежде всего обращаемся ко всем, кому принадлежит избирательное право, обязательно принять участие в выборах, продемонстрировав таким образом готовность к личной ответственности за будущее нашего государства. В то же время напоминаем, что нашей задачей является сделать хорошо осознанный выбор, показав себя зрелыми гражданами. Не участвуя в выборах или небрежно и легкомысленно отдавая свой голос, мы не делаем положительного вклада в дальнейшее развитие и утверждение украинской государственности", - сказано в обращении.

Синод призывает избирателей обратить внимание на то, какие модели развития страны предлагают кандидаты, и какими путями они предлагают добиваться поставленных целей. "Мы призываем на выборах поддерживать тех, кто отстаивает принципы государственного суверенитета, целостности и цивилизационного выбора украинского народа. Особенно следует быть осторожными в отношении лиц, которые предлагают легкие и быстрые способы решения очень сложных вопросов, в частности войны и мира", - сказано в обращении.

Церковь также акцентирует внимание верующих на том, что "христианин не может поддерживать кандидатов и политические силы, которые пренебрегают Божьими заповедями".

Для осознанного выбора УГКЦ предлагает избиратеям памятку, в которой перечислены ключевые принципы голосования на выборах: ответственность за свой голос, выполнение гражданского и нравственного долга, обдуманный и взвешенный выбор, неподкупность голосования, а также участия в других политических событиях на корыстной основе, неосуждение других граждан за их убеждения.

Церковь также обратилась к кандидатам на пост президента и членам избирательных комиссий. Политиков УГКЦ призывает вести избирательную кампанию честно, прозрачно и ответственно и отказаться от подкупа избирателей, а членов комиссий - добросовестно выполнять обязанности и не участвовать в фальсификации результатов.

Напомним, на очередные выборы президента ЦИК зарегистрировала 44 кандидатов, общий бюджет избирательной кампании достиг 275,9 млн гривен.