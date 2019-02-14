Президент Петр Порошенко встретился с главами и представителями церквей-участниц Украинского библейского общества по случаю проведения Года Божьего Слова в Украине, который отмечался в 2018 году.

Глава государства записал строки в рукописную Библию, к созданию которой уже присоединились тысячи граждан со всей Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.ua

"Приветствую и благодарю инициативу, к которой я сегодня имею большую честь присоединиться. Потому что это также привлечет внимание, и возможно кто-то, увидев сегодняшнее событие, найдет свой путь к Богу, кто-то перед тем, как ложиться спать, откроет Библию", - сказал Петр Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Глава государства отметил: "Год слова Божия никогда не заканчивается. Он может начаться, но очень важно, чтобы каждый украинец, а Украина - это великая христианская нация, обязательно прочитал Библию. Усилия библейского общества на это и направлены. Очень важно, чтобы каждый украинский политик обязательно прочитал Библию и не один раз, потому что в Библии точно найдешь ответы на многие вопросы".

Президент поблагодарил присутствующих за молитвы за Украину, а также за поддержку создания Православной Церкви. "Украина сейчас создает свой духовный фундамент, который никак не менее важен, чем акт о государственной независимости, потому что это является актом духовной независимости нашего государства", - подчеркнул глава государства и отметил, что благодаря молитвам всех церквей Господь послал Украине единство во время тяжелых испытаний.

Фото: president.gov.ua

Президент поблагодарил Всеукраинский совет церквей за обеспечение единства церкви. Он еще раз подчеркнул, что в Украине не будет государственной церкви и не будет допущено вмешательство в церковную деятельность со стороны государства, особенно если это иностранное государство, которое направляет свои усилия, чтобы подорвать единство и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Рукописная Библия была внесена в Национальный реестр рекордов Украины и номинирована на мировой рекорд. Планируется, что всего в переписывании примут участие около 30 тыс. христиан со всей страны.