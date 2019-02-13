ФСБ отказала раненым военнопленным морякам в лечении за рубежом

Следствие российской Федеральной службы безопасности отказало в удовлетворении ходатайства защиты раненных военнопленных украинских моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки о их выдаче в Украину или же в нейтральную страну.

Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Следствие ФСБ отказало в удовлетворении ходатайства защиты раненых военнопленных Сороки, Артеменко и Эйдера о их выдаче в Украину или же в нейтральную страну для обследования и лечения, или в гражданские медицинские учреждения, оснащенные соответствующим оборудованием, в которых возможно оказание надлежащей и соответствующей стандартам оказания медицинской помощи", - написал он.

В то же время, добавил адвокат, следователи заявили, что "решается вопрос об обследовании раненных в гражданских медицинских учреждениях города Москвы".

"Надеюсь, что в ближайшее время раненые получат соответствующую и надлежащую медицинскую помощь", - отметил адвокат.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила украинских пленных моряков в СИЗО "Лефортово" и убедилась в необходимости предоставления трем из них медицинской помощи.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. Моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.