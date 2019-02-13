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Двух чиновников Минагрополитики поймали на взятке в $75 тыс.

Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении уголовного правонарушения.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали двух человек во время получения $9 тыс. неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Это была последняя часть взятки на общую сумму 74,5 тыс. долларов США. Средства передавались чиновникам частями, сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что задержанные обещали договориться с должностными лицами Минагрополитики о сохранении за определенным лицом должности директора подведомственного министерству предприятия.

Лица были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса, а также избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Кабинет министров 6 февраля уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики Максима Мартынюка. Вместо него эту должность заняла замминистра по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

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