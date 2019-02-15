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​Суд отправил под ночной домашний арест мэра Могилев-Подольского

Петра Бровко подозревают в получении $15 тыс. взятки за выделение земучастка.

​Суд отправил под ночной домашний арест мэра Могилев-Подольского
Петр Бровко
Фото: goloc.com.ua

Винницкий городской суд отправил под ночной домашний арест мэра Могилев-Подольского Винницкой области Петра Бровко, подозреваемого в получении 15 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что 14 февраля следственный судья рассмотрел ходатайство о применении к Бровко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По версии следствия, мэр в сговоре с начальником земельного отдела городского совета потребовал 15 тыс. долларов от мужчины для выделения ему земучастка под застройку.

Будущий застройщик согласился и передал ему часть взятки -7,5 тыс. долларов.

Исследовав материалы ходатайство, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 дней, но в ночное время суток.

Напомним, в конце января суд отправил под ночной домашний ареаст мэра Доброполья, подозреваемого в подделке документов и завладении бюджетными средствами.

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