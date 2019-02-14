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Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку

Речь шла не об убийстве, а о причинении телесных повреждений.

Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Сергей Торбин
Фото: Цензор.НЕТ

На заседании Шевченковского районного суда столицы зачитали расшифровку допроса подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

По словам предполагаемого исполнителя преступления Сергея Торбина, встреча с Алексеем Левиным, еще одним фигурантом дела, сейчас скрывающимся в Доминикане, состоялась в середине августа и была случайной, пишет Цензор.НЕТ.

"Он спрашивает: «Есть ли кто-то из людей? Есть работа». Я спрашиваю: «Какая?». «Надо причинить телесные повреждения»", – сказал, согласно расшифровке допроса, Торбин.

"Я спросил: «Кому причинить, что за телесные повреждения? Кому конкретно?». Он говорит: «Гандзюк». Я немного удивился. Потом говорю: «А как ты себе это представляешь? Это же женщина». «Ну, женщина и женщина, и что?». Говорю: «Я сам этого делать не буду, у ребят спрошу. Что по чем?». «Если побить, руку-ногу сломать, то пятерка. Если кислотой облить, то 2,5-3»", – описал Торбин во время допроса свой диалог с Левиным.

По словам Торбина, Левин сообщил ему, что Гандзюк "всех задолбала". И что ее деятельностью недоволен некий "Николаевич".

"Я спросил, кто это - Николаевич?. «Ты что, не знаешь, кто такой Николаевич?» Ну, я так предположил, что это может быть Мангер", - утверждает Торбин.

"Левин хотел, чтобы ребята нанесли телесные повреждения, должна была быть рука-нога, средней тяжести повреждения, а не такие последствия. Количество серной кислоты выбирал исполнитель", - добавил Торбин.

Шевченковский районный суд Киева 14 февраля продолжает рассматривать ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которое начал рассматривать 12 февраля. Сторона обвинения считает, что глава Херсонского областного совета расплатился базой отдыха Oasis Beach в Лазурном за нападение на активистку.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

Мангера подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.27 (виды соучастия) , п.п. 4, 6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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